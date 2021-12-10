Коронавирус в Украине – когда возможна новая вспышка заболевания

Эксперты прогнозируют новую вспышку в ближайшие месяцы. Этому способствует активный рост заболеваемости на коронавирус и новый штамм

В Украине возможна новая вспышка коронавируса в январе следующего года. Этому способствует активный рост заболеваемости в Европе, сезонные болезни и возникновение нового COVID-штамма “Омикрон”.

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

“Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. По оптимистичному – в январе мы не увидим роста заболеваемости”, – сказал он.

Впрочем, эксперт отметил, что по среднему сценарию ожидается, что заболеваемость, действительно, начнет расти с января и на это есть три причины.

Первая причина

“Это ситуация в Европе. Прямо сейчас мы видим там массовый активный рост. Ряд стран сейчас стабилизируется – это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу”, – отметил Ганиченко.

По его словам, соответственно, такая тенденция может перекинуться и на Украину достаточно быстро в начале следующего года – январь 2022 года.

Вторая причина

“Второе – это традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, которая к тому времени, как появился COVID, как раз с января показывала традиционный рост. В прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещение тенденции. Мы объясняем это тем, что был введен январский локдаун”, – подчеркнул Ганиченко.

Он уточнил, если не говорить о локдауне, который был в январе, из-за сезонности есть риск того, что будет рост заболеваемости COVID-19 в январе 2022 года.

Третья причина

“Это мутации вируса. Сейчас мы говорим уже о “Омикрон”. Пока что мы не говорим, что это угроза для мира или для Украины. Мы говорим, что это потенциальная угроза. Почему? Потому что сейчас нет проверенных данных о каждой из составляющих. Есть три основные составляющие, которые определяют опасность того или иного штамма”, – отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас происходят и другие мутации вируса.

“Поэтому вот эти три фактора – они как раз говорят о том, что в январе, действительно, есть вероятность роста заболеваемости COVID-19 в Украине”, – резюмировал Ганиченко.

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