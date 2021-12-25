В Украине уже в ближайшее время конфеты станут большим дефицитом. А если где-то и можно будет их купить, то только втридорога. Предприятия кондитерской отрасли заявляют об остановке или ограничении производства

Производство конфет и других сладостей оказалось под угрозой краха из-за ежедневного роста цен на газ. Об этом рассказал президент ассоциации “Укркондпром” Александр Балдынюк.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Цена на газ, выставленная на бирже 22 декабря, была приговором для предприятий кондитерской отрасли, говорит Балдынюк. Кондитеры и по прежним ценам не знали, как справиться, однако 73 тысячи гривен за тысячу кубометров, выставленные на бирже 22 декабря, не оставили им выбора: предприятия нужно останавливать.

“Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции. Ведь стоимость газа в этом году росла ежемесячно”, – рассказал президент ассоциации.

Цена на газ растет в этом году как дрожжевое тесто для сладких булочек. Так, в январе этого года тысяча кубометров газа стоила 5,9 тысяч гривен. А уже в ноябре его стоимость выросла до 40 тысяч, что выбило из зоны рентабельности сразу много кондитерских предприятий. Ну а цена в 73 тысячи расставила точки над “и” для тех, кто еще терзался сомнениями: сворачивать производство или подождать?

“При стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн. за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция не потребуется ни на внутреннем, ни на внешнем рынках”, – суммировал Александр Балдынюк.

Вредные конфеты, которые нельзя давать детям – Минздрав