Кого в Украине оставят без пенсии в 2022 году

В Украине одна категория граждан может остаться без пенсии в 2022 году. Основное требование для ухода на заслуженный отдых касается стажа

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо иметь стаж 29 лет. Требования по стажу увеличились на 12 месяцев. Это значит, что не все, кто рассчитывал выйти на заслуженный отдых вовремя, смогут это сделать. Украинцы вынуждены будут работать еще год, если у них нет необходимого стажа. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Норма по стажу будет увеличиваться ежегодно, пока не достигнет 35 лет, и уже через шесть лет (в 2028 году) только 45% украинцев смогут получать пенсию с 60 лет. Еще примерно 40% будут работать до 63 лет, а 5% – до 65 лет.

Пенсионный возраст увеличивается ежегодно и многие украинцы даже не доживают до пенсии. Статистика будет ухудшаться и дальше. Если сейчас нужно иметь как минимум 29 лет стажа к своему 60-летию, то уже в 2023-м понадобится 30 лет стажа. С учетом того, что 60% граждан в стране работает неофициально, то стаж набрать крайне сложно.

Уровень безработицы в стране также с каждым годом растет. Таким гражданам правительство иногда предлагает оформить временную социальную помощь. На оформление такой помощи имеют украинцы, которые достигли общего пенсионного возраста и имеют 15 лет стажа.

Для назначения соцпомощи украинцы без необходимого пенсионного стажа могут обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания. К заявлению следует приложить копию паспорта и ИНН, справку об имеющемся страховом стаже из ПФУ, декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода.

В 2022 году одной категории граждан повысят пенсии – их будут выплачивать пожизненно