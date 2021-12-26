Кого украинцы считают олигархами – самые известные фамилии

Граждане Украины чаще всего считают олигархами Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Петра Порошенко, Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Контракты.

По данным исследования, чаще всего опрошенные называли среди олигархов фамилии Коломойского (94%), Ахметова (94%), Порошенко (89%), Пинчука (82%), Фирташа (80%). Также более половины респондентов отнесли к олигархам Сергея Левочкина (63%), Юрия Бойко (61%), Вадима Новинского (58%) и Владимира Зеленского (55%).

В то же время, как отмечают авторы исследования, 21% граждан считают закон о «деолигархизации», принятый Верховной Радой и подписанный Президентом реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в стране. 33% считают его популистским шагом, который обязан обеспечить Зеленскому больше популярности. Еще 23% — попытки Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами, а 11% — способом борьбы с политической оппозицией.

Исследование проведено методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины. За исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал Укринформ, 23 сентября Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». 4 ноября его подписал Глава ВР Руслан Стефанчук. На следующий день он был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Согласно данным разработчиков этого документа, закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы. А также для ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины.

Закон также устанавливает критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усугубляет такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

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