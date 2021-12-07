Кого освободят от уплаты налогов за свои огороды

Внесены изменения в Налоговый кодекс для владельцев земельных участков. Некоторых граждан освободят от уплаты налогов за свои участки земли

Новые изменения в Налоговый кодекс предусматривают минимальные налоговые обязательства для владельцев земельных участков. Это нужно, чтобы постепенно вывести из тени сельскохозяйственную отрасль. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

От уплаты новых налогов освободят тех аграриев, которые выращивают землю, продают урожай и официально платят налоги. Также освободят от уплаты налога дачников, которые обрабатывают небольшие приусадебные участки.

Народный депутат Лариса Билозир прокомментировала ресурсный законопроект и новые денежные сборы с аграриев. Так, по ее словам, за огороды, приусадебные участки и дачи не нужно будет платить дополнительные налоги. Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит волноваться.

Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с 1 га меньше 1100 грн налогов.

В расчет минимального обязательства входят:

налог на землю;

налог с дохода при продаже урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор с зарплаты наемных работников.

Если оплаченная сумма меньше указанного обязательства, то арендодателю нужно доплатить в бюджет недостающую сумму. Это коснется тех, кто арендует землю без официального оформления. На сегодняшний день в тени находится аренда 8 млн га земли.

“Люди, которые сдают свою землю в аренду неофициально, получат платежки с минимальным налоговым обязательством. Но потом придут к своему арендатору, которому придется заплатить за них. И чтобы в следующем году не получать наличные, ему лучше оформить официальную аренду “, – добавила Билозир.

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