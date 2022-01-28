Кого не призовут в армию в случае войны – мобилизация в Украине

Кого точно не призовут в армию в случае реального военного вторжения России в Украину и объявления властями общей мобилизации?

Об этом пишет Telegram-канал “Адвокат Права”. Об этом NNS дізнався з повідомлення на сайте pnktv.news.

Закон Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации” – именно этот нормативно-правовой акт и последние изменения к нему в ближайшее время будут проанализированы. Вопросов немало.

Наверное, все уже слышали о том, что нардепов не мобилизуют в Вооруженные силы Украины в случае объявления мобилизации.

Только нардепов. О депутатах местных и областных советов такой нормы нет. Однако есть интересная норма:

“Не подлежат призыву забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления”.

Также не подлежат призыву во время мобилизации:

лица, признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (ВЛК) временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (такие женщины и мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или лицо с инвалидностью I или II группы до достижения им 23 лет;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны.

Призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат:

соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в высших или профессиональных учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции и т.д.

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