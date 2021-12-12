Погода в Украине во второй половине декабря будет достаточно изменчивой. В ближайшие две недели температура воздуха опустится ниже нуля и начнутся снегопады вместо дождей. Синоптики прогнозируют морозы до -21 градусов

Синоптики прогнозируют приход юго-западного циклона, который принесет с собой туманы, гололед и похолодание местами до -21 градуса. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

По прогнозу “Укргидрометцентра”, в декабре выпадет в среднем 33-78 мм осадков, в горах местами 81-105 мм. В северо-восточных областях их будет несколько меньше нормы. Ощутимого снижения температуры украинцам стоит ожидать в 20-х числах декабря. Столбики термометров опустятся ниже -20 градусов ночью, в Карпатах и до -21 градуса, а днем будет в пределах -3…-8 градусов.

В воскресенье, 12 декабря, в западных и части южных областей пройдут сильные снегопады и дожди. На Херсонщине задержится теплая погода до +6…+8 градусов, на востоке будет весь день без осадков, днем синоптики передают от +2 до +4 градусов, на севере Украины также будет сухо и до +5…+7 градусов днем. В Киеве в воскресенье будет сухо и солнечно, днем от +6 до +8 градусов, ночью – до +3…+5 градусов. На Западе страны похолодает до +2…+4 градусов днем и 0…-3 градуса ночью. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.

В понедельник, 13 декабря, осадки переместятся в северные и центральные области. Сухо будет лишь в восточных областях. Синоптики передают днем от -1 до +4 градусов, ночью в среднем по стране будет плюсовая температура, лишь в западных областях столбики термометров опустятся до -1…-5 градусов. На востоке ожидается солнечная погода, местами потеплеет до +5…+7 градусов. В Киеве пройдет мокрый снег, температура будет плюсовой – от +2 до +4 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

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