Когда Украину накроет новая волна коронавируса?

В ближайшие месяцы будут достаточно спокойными. Но стало известно, когда страну накроет новая волна коронавируса.

До конца зимы существенного подъема заболеваемости ковидом в Украине не предполагается. Новая волна коронавируса накроет страну в марте. Такой прогноз сделал главный санврач Украины Игорь Кузин. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Экспресс.

Согласно его данным, в следующие два месяца ситуация с заболеваемостью в стране ухудшаться не будет.

“До конца февраля 2022 года мы не ожидаем существенного подъема заболеваемости. По тем прогнозам, которые мы делали совместно с СНБО, мы будем где-то варьировать в среднем до 4 тысяч случаев в течение суток. И такая ситуация более или менее стабильна будет наблюдаться до конца февраля Мы уже привыкли к тому, как и в 21-м, и в 20-м году, с марта начинается привычный подъем заболеваемости, предварительно мы не рассчитываем на то, что он может быть выше, чем аналогичный в 2021 году. действительно ситуация будет очень зависеть от тех данных, которые будут опубликованы по штамму “Омикрон”, – сказал Кузин в интервью “Общественному”.

Прогноз врачей

В то же время глава национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий прогнозирует, что в следующем году коронавирус может стать привычным сезонным заболеванием.

“Следующей зимой можно будет говорить о том, что COVID-19 будет становиться чем-то вроде сезонного заболевания, но мне бы не хотелось делать таких выводов, говорить, что я уверен в этом. Сейчас, конечно, мы озабочены вариантом “Омикрон” “, наблюдаем за ним”, – сказал изданию Федор Лапий.

Известный харьковский педиатр Евгений Комаровский считает, что от штамма “Омикрон” никто не убережется.

“Заразность в 3-4 раза выше, чем у “Дельты”, то есть это приближается по заразности примерно к кори. Уцелеть от “Омикрона” практически нереально – никакие маски, ограничения нас не спасают. “Омикрон” придет в каждую носоглотку “, — сказал врач в эфире “Украина 24”.

Британские ученые назвали пять основных симптомов, о которых сообщают больные, обнаружившие новый штамм. Среди них – головная боль, насморк, чихание, боль в горле и усталость. Иногда люди сообщают о кашле, потере аппетита и ощущении тумана в голове, сообщает сайт компании ZOE.

В Украине новых случаев штамма “Омикрон” пока не выявляли (единственный инфицированный уже вылечился).

По данным ЦОС, в период с 18 по 24 декабря в Украине выявили 39 992 новых случаев COVID-19. Заболели 3342 детей и 906 медицинских работников. Госпитализировали 12 027 человек, летальных исходов – 1 791. “Красный” уровень эпидопасности сохраняется в Волынской и Запорожской областях, рост регионов – в “желтой” зоне.

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