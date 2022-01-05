Когда появятся новые сертификаты о вакцинации бустерной дозой?

В Украине вводится бустерная доза вакцинации от коронавируса. В связи с этим появятся новые COVID-сертификаты

Сертификаты о вакцинации для людей, которые получат бустерную прививку от коронавируса, появятся в конце января. До появления новых сертификатов привитые граждане смогут использовать “зеленый” сертификат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

Новый сертификат о вакцинации можно будет получить в приложении «Дия». Для этого необходимо будет отправить запрос на портал после получения прививки.

“Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации”, – говорится в сообщении.

Срок действия нового сертификата составит 270 дней.

Также получившие бустерную прививку, смогут заказать международный сертификат о вакцинации.

“Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней”, – говорится в сообщении.

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