Клиентов Vodafone предупреждают о повышении тарифов на связь

Vodafone рассылает уведомления своим клиентам о повышении тарифов на связь. Повышение стоимости тарифа на этот раз коснется лишь части клиентов этого мобильного оператора

Так, о повышении тарифов на мобильную связь уже сообщили клиентам, которые пользуются тарифным планом Vodafone 4G Smart XS. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Следует сказать, что на сегодня это самый дешевый тариф от Vodafone и один из самых дешевых мобильных тарифов в Украине вообще. Стоимость этого тарифного плана до сих пор составляла 45 гривен в месяц. Но теперь его цена вырастет более чем на 20% – до 55 гривен.

Абоненты, которые пользуются этим тарифным планом, уже получили от компании Vodafone соответствующие SMS:

“Имеем новость об изменениях. С 24.12 Ваш тариф Vodafone 4G Smart XS будет стоит 55 грн/мес. Он и в дальнейшем будет оставаться самым дешевым в Vodafone. Другие условия не меняются”.

Vodafone сделал роскошный новогодний подарок своим абонентам. Мобильный оператор запускает акцию “С Vodafone все свои”. Эта акция позволит безлимитно общаться с абонентами других мобильных операторов нашей страны. Кроме того, абоненты, которые будут подключаться к этой акции, смогут без ограничений пользоваться мессенджерами. Услуга будет действовать до конца зимы, то есть до 28 февраля 2022 года.

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