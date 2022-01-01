Крупнейшие операторы мобильной связи повышают тарифы на мобильную связь для абонентов. Киевстар, Vodafone и lifecell увеличат стоимость своих услуг с 1 января 2022 года

Украинцы ощутили повышение тарифов на связь и интернет в декабре 2021 года, но в 2022 году Киевстар, Vodafone и lifecell войдут с обновленными тарифными планами. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Так, Киевстар сменит условия тарифа Smart, стоимость которого с 1 января вырастет на 50 гривен. Но за эту доплату абоненты оператора получат дополнительные 80 минут для звонков в другие сети, включая звонки за границу. Для всех пользователей бизнес-сервисов Киевстар стоимость минуты переадресованного звонка с номера 0-800 возрастет в среднем на 10%. Услуга рассылки SMS Коммерческого контакт-центра будет составлять 0,55 грн. за одно сообщение.

Vodafone также запланировал повышение тарифов. Так, стоимость месячного пакета тарифа Vodafone 4G Smart XS вырастет до 55 гривен (вместо 45 грн), повышение будет более чем на 20.

Сотовый оператор lifecell с 1 января 2022 года останавливает действие акции в тарифе “Украинцы-Итого!”, поэтому скидка в размере 10% будет отключена. В конце декабря оператор также прекратил начисление 1 минуты исходящего звонка за каждые 3 минуты международного звонка в услуге “Международное общение”.

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