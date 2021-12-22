Верховная Рада Украины приняла новый законопроект, согласно которому кардинально изменятся условия работы операторов сотовой связи. Киевстар, Vodafone и lifecell обязали взять на учет все смартфоны и телефонные номера. Всех остальных отключат от связи

В проекте закона №6183, который принял украинский Парламент, в течение ближайших лет в Украине примут на учет все смартфоны и мобильные номера украинцев. Киевстар, Vodafone и lifecell возложили обязательство отслеживать и отключать от связи всех “подозрительных” абонентов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В законопроекте также прописана норма о разрешении гражданам иностранных государств пользоваться мобильной связью на территории Украины не более 120 дней. Авторы документа уверены, что таким образом удастся защитить интересы государства. Закон позволит создать правовую базу, отвечающую требованиям Министерства цифровой трансформации Украины.

И еще один важный нюанс: нардепы, работавшие над проектом этого закона, подсчитали, что его принятие будет приносить ежегодно в бюджет страны не менее 2 миллиардов гривен.

Если президент Владимир Зеленский подпишет принятый Радой документ, он вступит в силу с 1 июля 2022 года. До этого времени Киевстар, Vodafone и lifecell должны внедрить автоматизированную информационную систему учета международных идентификаторов.

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