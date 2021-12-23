Киевстар начислит дополнительные бонусы абонентам, которые с 20 декабря по 28 января воспользуются услугой Credit Transfer

При переводе средств на другие номера абоненты Киевстар получат бонус в тройном размере суммы комиссии.

Credit Transfer – это услуга перевода средств с мобильного счета Киевстар на другой мобильный номер любого оператора. Таким образом, при переводе средств на счет абонента Киевстар в период акции отправителю будет начислено 9 грн., которые можно использовать для оплаты услуг связи или интернета. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Для перевода денег на другой мобильный счет с номера Киевстар, нужно нажать комбинацию *124*[сумма]*380[номер]#.

При переводе до 20 грн (включительно) подтверждение сделки не требуется. В случае перевода на мобильный счет суммы свыше 20 грн отправитель получит ответ с указанием номера, суммы перевода и кодом подтверждения перевода. Например: Vy perekazuete YYY grn abonentu 380XXXXXXXXX. Для подтверждения перевода набрать ‘*125# Стоимость перевода – 3.00grn.

Проверьте правильность номера телефона и суммы, которую вы хотите перевести. Если все правильно, наберите команду подтверждения перевода.

Когда средства будут перечислены с номера на номер другого абонента, вы получите SMS с подтверждением перевода и номером операции. SMS о зачислении средств будет направлен абоненту, который получит деньги.

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