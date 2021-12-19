Киевстар будет начислять своим абонентам 150 бонусных гривен на счет

Речь идет о вакцинированных гражданах, которые оформили специальную карту єПідтримка для получения 1000 грн в рамках государственной программы через Альфа-Банк. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Оформить виртуальную карту можно в цифровом банке Sense SuperApp. Затем в программе “Дия” выбрать счет для получения средств. Оформление карты бесплатно и без дополнительной оплаты за обслуживание. Начисление 1000 гривен начнется с 19 декабря. Бонусы на мобильный счет Киевстар начисляются через 3 дня после открытия карты.

Новые клиенты Sense SuperApp, абоненты Киевстар, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет программы вознаграждений Cash’U Club дополнительные 100 грн и 50 грн на мобильный счет Киевстар.

Использовать бонусные средства можно и через любую другую цифровую карту Альфа-Банка. Например, карта Cameleon, с которой клиенты получают до 7 категорий кэшбека, бесконечный льготный период на кредитные средства только под 0,01% годовых и другие преимущества. А бонусные средства на счете «Киевстар» можно использовать для оплаты дополнительных услуг, мобильного интернета и звонков в роуминге.

Альфа-банк стал одним из банков, участвующих в программе выплат 1000 гривен вакцинированным украинцам. Оформить специальную карточку “поддержка” граждане также смогут в приложении Приват24 или monobank.

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