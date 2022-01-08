Верховная Рада может до 1 февраля отложить штрафы за неприменение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей

Соответствующие изменения в законодательство предлагает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев (“Слуга народа”). Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Цензор.НЕТ.

“Я уже предложил соответствующую поправку. Думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы снизить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов) до 1 февраля 2022 года”, – сказал он.

17 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073. Эи законопроекты применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов.

В конце ноября президент внес в ВР законопроект об отсрочке на год обязательного введения РРО для физлиц-предпринимателей (№4439). Депутаты его поддержали. 21 сентября 2021 начали действовать новые правила использования РРО и ПРРО.

1 декабря 2021 года глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев убеждал предпринимателей, что система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года. 23 декабря правительство освободило от кассовых аппаратов продавцов в сельской местности.

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