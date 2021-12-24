Предпринимателям, торгующим в сельской местности, не нужно будет устанавливать кассовые аппараты. Соответствующее решение было принято правительством

У предпринимателей, работающих в селе, осуществляя там розничную торговлю, нет такого дохода, как их коллеги в городах. Следовательно, установка кассовых аппаратов обойдется им в копеечку.

Поэтому, взвесив все риски для бизнеса сельских предпринимателей, правительство решило подождать с установкой кассовых аппаратов в ФЛП, работающих на селе. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

“Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах. А в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, которые будут иметь негативные последствия для бизнеса”, – прокомментировала новость Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

В то же время использование программных РРО может быть для сельских ФЛП проблематичным, предполагают чиновники. Ведь в селах, к сожалению, еще не везде есть качественная интернет-связь. Следовательно, с их применением и передачей данных также могут быть проблемы.

“Использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому Правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников. И предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО”, – говорит вице-премьер.

Однако эта уступка не касается предпринимателей, торгующих подакцизными товарами. Также придется устанавливать кассовые аппараты некоторым предпринимателям. Это коснется тех, у кого годовой объем расчетных операций превышает 167 размеров минимальной зарплаты, то есть чуть больше миллиона гривен.

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