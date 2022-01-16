Какой штраф предусмотрен за отказ в оплате картой

Отказ в оплате картой считается ограничением прав потребителей. Бизнес будут штрафовать, если клиент подаст на них жалобу. Какой штраф предусмотрен?

Об этом сообщает Госпотребслужба. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Апостроф.

Клиент имеет право выбирать способ расчета по своему усмотрению в соответствии с ЗУ “О защите прав потребителей”. Предприятия, которые обязаны принимать безналичную оплату по закону, должны обеспечить покупателя такой формой оплаты.

Кто должен иметь POS-терминал или QR-код

К таким предприятиям не относятся ведущие свою деятельность в населенных пунктах, где проживает менее 25 тысяч человек. Это предусматривается постановлением правительства “Об осуществлении расчетов за проданные товары (оказанные услуги) с использованием специальных платежных средств”. Все остальные должны обеспечить возможность безналичной оплаты с помощью POS-терминала или QR-кода.

Штрафы

Клиент, которому отказали в предоставлении услуги безналичной оплаты, имеет право пожаловаться в местные органы Госпотребслужбы. Какой штраф предусмотрен:

за отказ покупателю в реализации его прав – десятикратная стоимость товара (не менее 85 гривен) или 500 тысяч рублей (8500 гривен);

за нарушение правил торговли – до 27 необлагаемых минимумов или 459 гривен.

Госпотребслужба напомнила об этих штрафах из-за того, что с начала 2022 года частные предприниматели должны использовать регистраторы расчетных операций, включая программные.

Предпринимателей предупредили о штрафах за неиспользование терминалов< /a>