Какой штраф грозит за незаконную вырубку елей

В декабре и январе размер ущерба за незаконную вырубку елок в пределах населенных пунктов вырастет в четыре раза, а за их пределами – в три раза. Какой штраф придется заплатить

За незаконную вырубку елок придется выложить крупные штрафы. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция на своей страничке в Facebook. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Дозор.

Отмечается, что украинцев ждут массовые проверки, причем не только в лесных массивах, но и в местах продажи елок. В ведомстве добавили, что кроме штрафа за каждое срубленное дерево придется еще и компенсировать ущерб, который был причинен лесу. За каждую незаконно добытую елки правонарушители выложат от 500 до 5 000 гривен, что зависит от ее размеров.

Граждане за незаконную вырубку лесных культур получат штраф в сумме от 510 до 1 020 гривен, а должностные лица – от 2 550 до 5 100 гривен.

К слову, в декабре и январе размер ущерба за незаконную вырубку елок в пределах населенных пунктов вырастет в четыре раза, а за их пределами – в три раза.

Так, за незаконную вырубку елей нарушителям придется заплатить следующие суммы:

Диаметр дерева до 6 см – 800 гривен.

6,1 – 10 см – 1 152 грн.

10,1 – 14 см – 1 500 грн.

14,1 – 18 см – 1 852 грн.

18,1 – 22 см – 2 200 грн.

Если елка будет незаконно вырублена за пределами населенного пункта, то штраф составит:

До 10 см – 544,81 грн.

10,1 – 14 см – 959,90 грн.

14,1 – 18 см – 2 464,62 грн.

18,1 – 22 см – 5 058,96 грн.

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