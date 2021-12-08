Настала пора года, когда много украинских водителей, по разным причинам, ездят с грязными номерными знаками автомобиля. Многие, видимо, забыли, что в Украине теперь штраф за грязные номера больше, чем еще несколько месяцев назад

В частности если ранее штраф за грязные автомобильные номера, которые затрудняют его идентификацию с расстояния 20 метров, составлял 170 гривен, то теперь за такое нарушение придется заплатить 850 гривен. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Если такое правонарушение совершено повторно в течение одного года, то водителю грозит штраф в размере 1700 гривен. Кроме того, водитель может получить 30-40 часов общественных работ. Также у нарушителя ПДД могут временно забрать автомобиль.

Соответствующие нововведения ввели в Украине еще несколько месяцев назад. Если быть точнее, то в марте 2021 года.

Таким образом, если вас останавливают патрульные полицейские, лучше сразу вытереть номерные знаки. Так у них будет меньше оснований для наложения штрафа.

Правоохранителям придется предоставлять фото или видео доказательство, в котором видно, что номерной знак на автомобиле не читается с 20 метров. При этом нужны точные замеры. “На глаз” в этом случае не пройдет.

Юристы советуют обжаловать штраф в суде, если полицейские не имеют надлежащих доказательств нарушения ПДД. Дело в том, что при повторном таком правонарушении могут забрать автомобиль на штрафплощадку.

Один из штрафов для водителей предлагают смягчить