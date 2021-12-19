В защите украинской территории будут принимать участие все сферы, которые можно задействовать для обороны. Об этом заявил секретарь СНБО

В случае вторжения российских войск на территорию Украины, власть разработала план обороны. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью на Апостроф ТВ. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте SKEPTIK

По его словам, украинским руководством прописан детальный план действий каждого ведомства и структуры.

«Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения Российской Федерации», — отметил Данилов.

Он подчеркнул, что ранее планировали задействовать более узкое число специалистов. Но сейчас стратегию обороны расширили.

«Раньше план обороны — это был Генштаб, Вооруженные силы и группы, которые имеют отношение к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны более широкий документ. Все ведомства, имеющие к этому отношение, уже определены, как структуры, которые будут принимать в этом участие», — заявил он.

Данилов отметил, что не может быть такого, что одни органы будут привлечены, «а другие будут смотреть со стороны, чем все это закончится».

Россия продолжает накапливать войска вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют данные в соцсетях и данные спутников, говорится в исследовании DFRLab.

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