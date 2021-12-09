Погода в декабре будет довольно переменчивой. Дождь со снегом задержатся во всех областях до середины месяца. Какой будет погода на Святого Николая

Синоптики рассказали какой будет погода в день Святого Николая – накануне праздника, 19 декабря, передают небольшое потепление и уменьшение количества осадков. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Согласно прогнозу “Укргидрометцентра”, в период с 13 по 19 декабря в Украине местами возможны небольшие дожди, в Карпатах — снег. Ночью температура будет колебаться от -3 градусов до +3, а днем ожидается +2… +8 градусов выше нуля.

В период с 9 по 13 декабря днем температура воздуха будет опускаться до 0…-1 градуса, в западных областях, на юге и востоке будет гораздо теплее – до +11… +13 градусов днем и до +3… +5 градусов ночью. Осадки стабильно будут на западе, в остальных регионах дожди со снегом ожидаются периодически.

В четверг, 9 декабря, на всей территории страны, кроме Закарпатской области, будет пасмурно, однако днем синоптики прогнозируют без осадков. Температура воздуха в западных областях ожидается в пределах -1…-4 градусов днем и до -8…-10 градусов ночью. В восточных и южных областях днем ожидается от +5 до +7 градусов, ночью – от +3 до +5 градусов. В Киеве в четверг синоптики обещают от -1 до +1 градуса, ночью температура опустится до -1…-3 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

В пятницу, 10 декабря, на западе Украины пройдет снег, днем местами потеплеет до +1…+3 градусов, ночью ожидается до 0…-2 градусов. В остальных регионах погода будет солнечной. Потеплеет и в центральных и в восточных и южных областях. Днем ожидается до +6…+8 градусов тепла, на юге – до +9…+13 градусов. Ночью синоптики передают снижение температуры до -1…+5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/

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