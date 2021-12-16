Какие продукты подорожают больше всего к Новому году

Украинцам рекомендуют закупить до Нового года и Рождества некоторые виды продуктов питания как можно раньше. Какие продукты подорожают

На внутреннем украинском рынке ожидается значительное повышение цен на некоторые категории товаров. Это продукты, которые большинство потребителей используют для праздничного стола. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Каждый год, к началу зимних праздников быстрее растет спрос на ряд категорий продуктов питания. Увеличение спроса всегда ведет к росту цен.

“Стоит ожидать в этом году увеличения средней цены за банку консервированного зеленого горошка объемом 400 мл, также на 8% до 34 грн. При этом цены на более дорогие позиции данного продукта остаются практически неизменными. Ощутимо растет в цене более дешевый горошек”, – рассказала эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Кроме того, по словам аналитика, в предпраздничные дни прогнозируется подорожание курятины. Большинство украинцев используют куриное мясо для приготовления блюд к новогоднему столу .Поэтому роста стоимости этого вида продукции избежать вряд ли удастся.

Если сравнить с началом декабря цены на курятину в конце месяца возрастут до 116 гривен за килограмм. Чтобы купить куриную грудку дешевле, стоит купить ее уже сейчас и заморозить.

Подорожают также сыр (на 4%), куриные яйца (до 50 гривен за десяток), майонез, красная икра и другие деликатесы. Чтобы запастись заранее данными видами продуктов, обращайте внимание на конечный срок годности.