Какие нововведения для водителей предусмотрены в 2022 году

В 2022 году предусмотрены нововведения для водителей в Украине. Среди них новые правила получения водительского удостоверения, штрафы, обязательный техосмотр и налоги.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Курс Украины

Штрафы для водителей

Введены новые штрафы. Водителям придется заплатить 425 гривен за езду без прав, а если у украинца нет водительского удостоверения, то ему придется заплатить 3400 гривен штрафа. За повторное нарушение (езда без разрешения) придется заплатить уже 20,4 тыс. гривен.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения украинец должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа. А еще его на год лишат прав.

Повторная пьяная езда карается уже штрафом в 34 тысячи гривен и лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.

Подорожание б/у автомобилей

На вторичном рынке в 2022 году поднимутся цены на транспорт. Эксперты прогнозируют подорожание на 15–20%. Они это объясняют высоким спросом и нехваткой новых автомобилей, для сборки которых требуются специальные микросхемы.

“Я не думаю, что будет безумное подорожание. Все будет зависеть от того, как дистрибьюторы новых машин, импортеры “вырулят” в 2022 год. Сейчас прогнозы такие неутешительные, пессимистические, что у них будут ограничены очень квоты, очень мало” машин. Соответственно, “Люди будут новые машины долго ждать – дефицит будет продолжаться, усиливаться. И тогда возможен рост цены. Я думаю, в пределах 5-10%, не больше” , – рассказал автоэксперт Александр Товстоног.

Процент подорожания может быть больше на супердефицитные модели, ожидаемые в Украине.

Улучшение камер фиксации нарушений правил дорожного движения

С 1 января камеры фиксируют остановку на полосе, предназначенную для общественного транспорта, проезд на запретный сигнал светофора и езду по встречной полосе.

До конца года на украинских дорогах должно работать 270 камер фиксации нарушений ПДД.

Новые правила получения водительского удостоверения

Для украинцев изменили правила получения водительского удостоверения, поскольку страна переходит на европейские стандарты.

Теперь для успешного прохождения экзамена нужно 63 часа теоретических занятий вместо 100. А гражданам будут меньше выделять часов на подготовку.

Налоги на авто

Если украинец владеет автомобилем, который выпустили менее пяти лет назад и цена которого превышает 2,5 млн. гривен, то ему придется ежегодно платить 25 тысяч гривен налога.

Изменения закона привели к тому, что облагаются налогом не только элитные авто, но и новые машины среднего класса.

Обязательный техосмотр

В сентябре станет обязательным техосмотр. Все авто должны соответствовать европейскому законодательству не только по техническим, но и экологическим нормам. Это может стать проблемой для “евробов”. Поскольку многие водители ввезли в Украину автомобили, запрещенные для эксплуатации на территории Европы.

Техосмотр станет обязательным для легковых и грузовых автомобилей, а также для прицепов.

В стране в прошлом году, с 12 ноября, появились новые диагностические станции для техосмотра. Теперь патрульные могут остановить для проверки любой транспорт, эксплуатируемый для получения прибыли. Речь идет о грузовиках и пассажирском транспорте.

Такие автомобили должны соответствовать нескольким утвержденным стандартам:

состояние фар;

состояние протектора шин;

анализ выбросов выхлопных газов;

коэффициент дымности “дизелей”;

уровень шума, издаваемого транспортным средством;

определение состояния рулевого управления.

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