В Украине вводится обязательный техосмотр автотранспорта. При каких обстоятельствах СТО может отказать в проведении техосмотра автомобиля
В начале сентября этого года Украина должна восстановить обязательный технический осмотр (ОТК) всех легковых автомобилей, отмененный еще в 2011 году. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Судебно-Юридическая газета.
Причиной такого решения являются директивы, которые должны быть выполнены 5 лет после подписания соглашения с ЕС. Этот срок истекает 1 сентября 2022 года.
Возвращение обязательного техосмотра должно сделать более безопасными дороги Украины и уменьшить аварийность.
ИТК прежде всего заденет транспортные средства, используемые в коммерческих целях, однако нюансы прохождения такой процедуры следует знать всем водителям.
В каких обстоятельствах СТО может отказать в проведении процедуры «Техосмотр»?
Сначала нужно убедиться, что СТО, которое вы выбрали для прохождения ОТК, сертифицировано. Это важно для того, чтобы результаты технического осмотра имели юридическую силу.
Причины отказа в проведении ИТК:
- несоответствие указанной информации в данных документах с данными транспортного средства,
- несоответствие заявленных номерных знаков с имеющимися на транспортном средстве
- несоответствие VIN-кода в документах на ТС,
- отсутствие документов, необходимых для прохождения техосмотра (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (в случае представления документов уполномоченным лицом такое лицо дополнительно предъявляет исполнителю документ, подтверждающий его полномочия) и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Неисправности автомобиля, которые могут стать причиной отказа в проведении ИТК:
Неисправность двигателя
- несоответствие экологическим нормам уровня выбросов вредных веществ
- обнаруженное течение жидкостей: масла, аккумуляторной жидкости или антифриза
- неисправен или отсутствует каталитический нейтрализатор дымовых газов
Неисправность тормозной системы
- наименьшее несоответствие нормам Технического регламента (тормоза и тормозные колодки)
Неисправность световых приборов
- несоответствие требованиям ПДД фар и габаритов (тонировка, пленка, цвет) или их повреждение
Неисправность дворников
- неправильная работа дворников или их отсутствие
Неподходящее состояние колес
- неудовлетворительное состояние шин (порезы, износ, срок годности), несоответствие заводским размерам
Отсутствие аптечки и огнетушителя
- отсутствие или неправильная комплектация аптечки, просроченные медикаменты и неисправность или просроченность огнетушителя
Обязательный техосмотр авто в Украине – сколько будет стоить и кому проходить