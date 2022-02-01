В Украине вводится обязательный техосмотр автотранспорта. При каких обстоятельствах СТО может отказать в проведении техосмотра автомобиля

В начале сентября этого года Украина должна восстановить обязательный технический осмотр (ОТК) всех легковых автомобилей, отмененный еще в 2011 году. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Судебно-Юридическая газета.

Причиной такого решения являются директивы, которые должны быть выполнены 5 лет после подписания соглашения с ЕС. Этот срок истекает 1 сентября 2022 года.

Возвращение обязательного техосмотра должно сделать более безопасными дороги Украины и уменьшить аварийность.

ИТК прежде всего заденет транспортные средства, используемые в коммерческих целях, однако нюансы прохождения такой процедуры следует знать всем водителям.

В каких обстоятельствах СТО может отказать в проведении процедуры «Техосмотр»?

Сначала нужно убедиться, что СТО, которое вы выбрали для прохождения ОТК, сертифицировано. Это важно для того, чтобы результаты технического осмотра имели юридическую силу.

Причины отказа в проведении ИТК:

несоответствие указанной информации в данных документах с данными транспортного средства, несоответствие заявленных номерных знаков с имеющимися на транспортном средстве несоответствие VIN-кода в документах на ТС, отсутствие документов, необходимых для прохождения техосмотра (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (в случае представления документов уполномоченным лицом такое лицо дополнительно предъявляет исполнителю документ, подтверждающий его полномочия) и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Неисправности автомобиля, которые могут стать причиной отказа в проведении ИТК:

Неисправность двигателя

несоответствие экологическим нормам уровня выбросов вредных веществ

обнаруженное течение жидкостей: масла, аккумуляторной жидкости или антифриза

неисправен или отсутствует каталитический нейтрализатор дымовых газов

Неисправность тормозной системы

наименьшее несоответствие нормам Технического регламента (тормоза и тормозные колодки)

Неисправность световых приборов

несоответствие требованиям ПДД фар и габаритов (тонировка, пленка, цвет) или их повреждение

Неисправность дворников

неправильная работа дворников или их отсутствие

Неподходящее состояние колес

неудовлетворительное состояние шин (порезы, износ, срок годности), несоответствие заводским размерам

Отсутствие аптечки и огнетушителя

отсутствие или неправильная комплектация аптечки, просроченные медикаменты и неисправность или просроченность огнетушителя

Обязательный техосмотр авто в Украине – сколько будет стоить и кому проходить