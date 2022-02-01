Какие могут быть причины отказа в проведении техосмотра автомобиля

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В Украине вводится обязательный техосмотр автотранспорта. При каких обстоятельствах СТО может отказать в проведении техосмотра автомобиля

В начале сентября этого года Украина должна восстановить обязательный технический осмотр (ОТК) всех легковых автомобилей, отмененный еще в 2011 году. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Судебно-Юридическая газета.

Причиной такого решения являются директивы, которые должны быть выполнены 5 лет после подписания соглашения с ЕС. Этот срок истекает 1 сентября 2022 года.

Возвращение обязательного техосмотра должно сделать более безопасными дороги Украины и уменьшить аварийность.

ИТК прежде всего заденет транспортные средства, используемые в коммерческих целях, однако нюансы прохождения такой процедуры следует знать всем водителям.

В каких обстоятельствах СТО может отказать в проведении процедуры «Техосмотр»?

Сначала нужно убедиться, что СТО, которое вы выбрали для прохождения ОТК, сертифицировано. Это важно для того, чтобы результаты технического осмотра имели юридическую силу.

Причины отказа в проведении ИТК:

  1. несоответствие указанной информации в данных документах с данными транспортного средства,
  2. несоответствие заявленных номерных знаков с имеющимися на транспортном средстве
  3. несоответствие VIN-кода в документах на ТС,
  4. отсутствие документов, необходимых для прохождения техосмотра (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (в случае представления документов уполномоченным лицом такое лицо дополнительно предъявляет исполнителю документ, подтверждающий его полномочия) и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Неисправности автомобиля, которые могут стать причиной отказа в проведении ИТК:

Неисправность двигателя

  • несоответствие экологическим нормам уровня выбросов вредных веществ
  • обнаруженное течение жидкостей: масла, аккумуляторной жидкости или антифриза
  • неисправен или отсутствует каталитический нейтрализатор дымовых газов

Неисправность тормозной системы

  • наименьшее несоответствие нормам Технического регламента (тормоза и тормозные колодки)

Неисправность световых приборов

  • несоответствие требованиям ПДД фар и габаритов (тонировка, пленка, цвет) или их повреждение

Неисправность дворников

  • неправильная работа дворников или их отсутствие

Неподходящее состояние колес

  • неудовлетворительное состояние шин (порезы, износ, срок годности), несоответствие заводским размерам

Отсутствие аптечки и огнетушителя

  • отсутствие или неправильная комплектация аптечки, просроченные медикаменты и неисправность или просроченность огнетушителя

Обязательный техосмотр авто в Украине – сколько будет стоить и кому проходить

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