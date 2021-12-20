Сегодня на заседании правительства были утверждены минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Они вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ЛИГА.Закон

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг:

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Напомним, что в июне 2021 года вступил в силу Закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины». Этим законом с 10 декабря запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и заведениях общественного питания.

В то же время, эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты. Такие пакеты предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 г. запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания:

сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров),

тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров)

оксораскладных пластиковых пакетов.

Цены на пластиковые пакеты отличаются: где и сколько стоят самые дешевые “шарики”