Какие будут тарифы на газ, тепло и электроэнергию после Нового года

Тарифы на газ, тепло и электроэнергию останутся неизменными до конца отопительного сезона. Такое условие записано в меморандуме, который правительство подписало с местными властями еще накануне отопительного сезона

Об этом напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в парламенте перед депутатами Верховной Рады во время часа вопросов к правительству. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

“Мы подписали меморандум между местной властью и правительством о неувеличении тарифов. Мэры приняли на себя обязательства, правительство – тоже. Мы выполняем эти обязательства, тарифы не растут. Это очень важно, учитывая мировой энергетический кризис. До завершения отопительного сезона тарифы на газ, тепло , свет – электроэнергию не изменятся”, – заверил глава правительства.

При этом он скромно умолчал о том, что будет с тарифами сразу после завершения отопительного сезона. Ведь уже с 1 мая страна окажется в новой реальности, где прекратит свое действие один меморандум и вступит в силу другой, подписанный нашей властью с МВФ.

А в связи с тем, другим, меморандумом, правительство больше не будет сдерживать в стране тарифы на коммунальные услуги. Таким образом он поставит всех в одинаковые рыночные условия. Не исключено, что нашей власти еще удастся выторговать несколько летних месяцев у МВФ. Это позволит гражданам привыкнуть к мысли, что теперь за энергоресурсы придется уж точно отдать последнее.

Кстати, на это намекнул во время своего эфира на “плюсах” и глава Нафтогаза Юрий Витренко. Он заявил, что государство уже не в состоянии компенсировать разницу в рыночных и фиксированных тарифах. Поэтому в следующем году “будет серьезный разговор… и с украинцами, в частности, по этому поводу”, – заявил Витренко.

“Читайте и понимайте это как хотите, но я понимаю четко, тарифы на газ, тепло, электроэнергию вверх и высоко…”, – в свою очередь, прокомментировал заявление топ-менеджера Нафтогаза председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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