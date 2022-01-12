Какая зарплата президента и народных депутатов за 2021 год

Государственное управление делами (ГУД) обнародовало документы об официальных доходах президента и людей, занимающих высокие должности в стране. – стала известна зарплата президента и чиновников

Официальная зарплата за 2021 год у президента Украины Владимира Зеленского почти втрое ниже, чем у секретаря СНБО и намного меньше зарплаты многих народных депутатов. Так, по данным ГУД, в 2021 году глава государства получал чистый должностной оклад в размере 28 тысяч гривен в месяц, без добавок и премий. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

За год Владимир Зеленский заработал 365 тысяч гривен. С этой суммы были взысканы налоги в общей сложности чуть более 65 тысяч гривен налогов и сборов. При этом доходы секретаря СНБО Алексея Данилова в 2021 году превысили 900 тысяч гривен. Спикер Руслан Стефанчук заработал за год 795 324 гривен, а первый заместитель председателя СНБО Александр Корниенко – 541 465 гривен.

Уровень заработной платы народных депутатов также превосходит официальные доходы президента страны. Так, Ирина Геращенко – нардеп от партии “Европейская солидарность” в 2021 году заработала 582 783 гривны, ее однопартиец Антон Герасимов получил за год зарплату почти 541 тысячу гривен. Экс-президент Петр Порошенко с 1998 года отдает свою зарплату нардепа на благотворительность.

Давид Арахамия (“Слуга народа”), согласно данным ГУД, заработал в 2021 году 410 300 гривен, Елена Шуляк –546 058 гривен. Юрий Бойко (“ОПЗЖ”) – 485 425 гривен, Виктор Медведчук – 445 869 гривен, Вадим Рабинович – 465 579 гривен. Юлия Тимошенко ( “Батькивщина”) получила зарплату в общей сложности 486 593 гривен.

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