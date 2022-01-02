Украинцам объяснили какая разница между страховым и трудовым стажем и как это влияет на расчет пенсии

Многие украинцы путают понятия трудового и страхового видов стажа, на основе которых происходит начисление пенсионных выплат. Также люди не понимают, почему за один из указанных видов стажа необходимо платить деньги. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

В Украине до конца 2003 года существовал только трудовой стаж, данные о периоде, который проработал, заносились в трудовую книжку каждого сотрудника предприятия или организации. По этой причине бумажная трудовая книжка – это был единственный документ, который подтверждал наличие трудового стажа у человека.

С 1 января 2004 года в украинском законодательстве появился новый термин “страховой стаж”, который действует до сих пор. Страховой стаж засчитывается лишь в том случае, если работодатель или сам работник платит страховые взносы в Пенсионный фонд Украины.

Таким образом, весь стаж, который был заработан до 1 января 2004 года считается трудовым, а после указанной даты – это уже страховой стаж, но только в случае, если были уплачены страховые взносы в ПФУ. Трудовой стаж, который был приобретен в 2004 году, засчитывается в страховой стаж.

В связи с плановой пенсионной реформой, которая внедряется в Украине, ежегодно усиливаются требования к страховому стажу. До конца 2021 года, чтобы получить право выйти на заслуженный отдых и получать пенсию, у украинцев должно быть 28 лет страхового стажа.

Как получить пенсию, если страховой стаж менее 15 лет

В каких случаях во время безработицы засчитывается трудовой стаж

Надбавки к пенсиям за выслугу лет – когда начислят и кто получит