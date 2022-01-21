Как восстановить трудовой стаж при потере документов

С 2004 г. в Украине действует электронная система учета. Но как поступить, если потеряны документы и нужно восстановить трудовой стаж

В случаях, когда утрачены документы и невозможно точно установить рабочий стаж гражданина, следует обращаться в суд. Такие рекомендации предоставил экс-министр соцполитики Украины Павел Розенко, обсуждая вопросы пенсий на телеканале «Киев». Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Главком.

Экс-чиновник рассказал, как не остаться без пенсии и не потерять наработанный стаж.

«У нас сегодня нет такого понятия, как трудовой стаж. Мы говорим только о страховом стаже, то есть времени, когда человек или работодатель уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд. Бывают случаи, когда в Пенсионном фонде отсутствует эта информация по разным причинам. К примеру, люди работали на оккупированных территориях. Или «потерялся» стаж за период до 2002 года. Потому что с 2004 года в Украине заработала электронная система учета», – подчеркнул Розенко.

По словам экс-министра, если человек обнаружил такой «недостаток», следует обратиться, во-первых, в Пенсионный фонд, у которого есть полномочия делать запросы к работодателям или их преемникам.

Если предприятия ликвидированы и найти бухгалтерские документы невозможно, то единственный вариант – обратиться в суд. Как правило, в таких ситуациях, по словам Розенко, суд принимает решение в пользу гражданина.

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