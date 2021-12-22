Украинский модельер Андре Тан рассказал подписчикам, как правильно хранить одежду, чтобы она быстро не испортилась. Специалист также предостерег от использования влажных салфеток на пятнах. Они могут закрепить грязь или испортить цвет

Оказалось, что многие люди допускают одинаковые ошибки, которые со временем портят качество одежды. Об этом модный эксперт написал на своей официальной странице в Instagram, чтобы развеять популярные мифы и помочь желающим организовать свой гардероб. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

Андре признался, что его удивляют люди, которые не хранят несезонную одежду, а оставляют ее на полках с актуальными элементами. По его мнению, такой состав теплых кофточек с летними майками вызывает иллюзию большого гардероба и не дает объективно оценить количество нужных вещей.

Чтобы не засорять пространство, эксперт советует разделить одежду на сезоны осень/зима и весна/лето. Перед тем, как прятать ненужные вещи, их нужно постирать и погладить – это поможет предотвратить проявление скрытых дефектов и закрепление пятен.

Кроме этого, следует с осторожностью подходить к хранению любимого наряда на протяжении многих месяцев. Прежде всего следует подобрать правильные вешалки и натуральные кофры, чтобы создать необходимую циркуляцию воздуха. От полиэтиленовых пакетов лучше отказаться.

Тан рекомендует подбирать вешалки, подходящие по плечевому размеру, чтобы не деформировать изделие, а вешать их: от короткой до длинной одежды и от светлых до темных оттенков. Однако тяжелые и объемные элементы лучше хранить в сложенном виде.

В конце сообщения модельер развеял два популярных мифа о том, что соль и влажные салфетки могут помочь быстро избавиться от пятен.

“Если появилось пятно – не используйте соль или влажные салфетки! Это миф! Они могут только закрепить загрязнение и сорвать цвет”, – написал он.

Андре советует убрать влагу и грязь чистой сухой салфеткой и обратиться к специалистам в течение ближайших 2 дней. Ведь чем длиннее пятно хранится на одежде, тем труднее его вывести.

Кратко о звезде:

Андре Тан – украинский модельер и дизайнер одежды. Прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и Saint Martin’s college of Art в Британии. В ноябре 2019 стал президентом Ukrainian Fashion Council.

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