Киевстар, Vodafone и lifecell на фоне повышения тарифов на услуги связи, постоянно пополняют список бесплатных услуг для своих абонентов. Как пользоваться такими услугами от мобильных операторов

Воспользоваться некоторыми из них могут все украинцы, независимо от мобильного оператора. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Киевстар ТВ

Киевстар предлагает абонентам подключить приложение для просмотра телевидения с Play Market или с сайта компании абсолютно бесплатно и получить доступ к определенному количеству контента без оплаты. Без выбора тарифа всем абонентам Киевстар автоматически подключает пакет “Легкий”. Смотреть фильмы, сериалы и телевизионные программы можно со смартфона, планшета и Smart TV. Если требуется расширенный доступ к большему числу видео и телеканалов, можно выбрать другой тариф Киевстар по цене от 100 грн до 200 грн в месяц.

Vodafone Cloud

Приложение от Vodafone, которое позволяет хранить фото, видео, контакты и файлы в надежном месте. Мобильный оператор предлагает абонентам 8 ГБ бесплатной памяти, 64 ГБ будут стоить 30 грн/месяц, 128 ГБ – 50 грн/месяц. Для входа в Vodafone Cloud из любого девайса используется номер телефона и уникальный одноразовый пароль. Таким образом, полная конфиденциальность обеспечена.

lifebox от lifecell

Доступ к хранилищу lifebox для абонентов lifecell абсолютно бесплатный, если объем файлов не превышает 5 ГБ памяти. Можно скачать туда фото, музыку, видео. Использовать хранилище можно как со смартфона, так и веб-версии на компьютере/ноутбуке. Если клиент хочет расширить память в своем боксе, может выбрать на сайте компании нужный тариф: за 50 ГБ придется ежемесячно платить 24,99 грн, а за 500 ГБ – 52,99 грн в месяц.

Киевстар, Vodafone и lifecell повышают тарифы на мобильную связь с 1 января 2022