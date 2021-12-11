Чтобы получить пенсию в связи со смертью, необходимо обратиться в территориальные органы Пенсионного Фонда или в исполнительные органы сельского, поселкового или городского совета
Порядок оформления недополученной пенсии: подать заявление о выплате недополученной пенсии можно лично, через законного представителя, отправить документы заказным письмом.
Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ТСН.
Также можно заполнить заявление о выплате недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера онлайн. Услуга — бесплатная.
Выплата недополученной пенсии 2021 возможна, если предоставить следующие документы:
- заявление с указанным периодом времени, когда была недовыплачена пенсия;
- паспорт гражданина Украины (а также его копия);
- копия свидетельства о смерти пенсионера;
- пенсионное удостоверение умершего (если есть);
- документ, подтверждающий, что лицо является родственником умершего (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
- оформлена в соответствии с действующим законодательством договоренность (если заявление подается доверенным представителем).
Срок предоставления услуги составляет 13 рабочих дней с момента подачи заявления.
Если у пенсионера не было членов семьи, или если они не обратились в органы ПФУ в установленный срок, недополученная пенсия после смерти будет внесена в состав наследства умершего.
Сколько пенсий выплачивают после смерти? Производится выплата недополученной пенсии по месяц смерти включительно.
Кому могут отказать в выплате недополученной пенсии умершего и что делать
В любом случае родственникам умершего пенсионера могут отказать в выплате недополученной пенсии:
- был подан не весь пакет необходимых документов;
- в предоставленных документах содержатся недостоверные данные.
Если вам было отказано в выплате недополученной пенсии после смерти пенсионера, вы или ваш законный представитель можете обжаловать данное решение. Для этого необходимо обратиться в окружной административный суд и подать исковое заявление.
Вместе с исковым заявлением подаются следующие документы:
- документ, который подтверждает уплату судебного сбора в полном размере (или документ, который освобождает от уплаты судебного сбора);
- все доказательства, которые могут подтвердить обстоятельства, что было принято неверное решение.
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