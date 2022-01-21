Как получить пенсию умершего родственника и кто имеет на это право

Получить пенсию умершего родственника могут его родные. Как это сделать и куда обращаться

Для этого следует обратиться в органы Пенсионного фонда. При этом родственникам будет выплачена пенсия по месяц его смерти включительно.

То есть, если даже пенсионер умер 1-го числа, а пенсию он получал, например, 20-го, все равно родственникам должны ее выплатить. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Кто имеет право на получение пенсии умершего родственника?

Такое право имеют либо члены семьи умершего человека, которые вместе с ним проживали и вели общее хозяйство, либо нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании покойного. Во втором случае не имеет значения, проживали они вместе с умершим или нет.

Как можно оформить выплату пенсии умершему человеку?

Для этого следует обратиться в органы Пенсионного фонда. При обращении в ПФ необходимо иметь следующие документы:

свидетельство о смерти пенсионера;

документы, подтверждающие родственную связь с умершим;

документ, подтверждающий личность заявителя;

свидетельство о праве на наследство – в случае, если пенсия входит в состав наследства.

При этом следует помнить, что подать документы на получение пенсии умершего человека можно в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Если умерший пенсионер ни с кем не проживал совместно, а также не содержал нетрудоспособных членов семьи, то пенсия, которая была ему не выплачена, включается в наследство.

Следует также знать, что родственники пенсионера в некоторых случаях могут претендовать на месячную пенсию умершего, а на большую сумму. Это возможно в том случае, если умерший откладывал средства на накопительную пенсию, однако не успел получить в связи со своей смертью.

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