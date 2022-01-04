Как изменятся цены на сало в январе 2022 года после праздников

Сало в Украине перед новогодними праздниками рекордно подорожало. Цена продукта за килограмм выросла до 380 грн. Однако продавцы уверяют, что цены на сало снизятся в январе после праздников

Сало в Украине за последние года подорожало почти втрое. Мясо и сало сравнялось в цене, тогда как раньше сало стоило дешевле мяса. Продавцы реализуют сало упакованными по 200 граммов кусочками за 76 грн, чтобы больше заработать. На районных базарах и ярмарках можно найти сало по 160 грн за кило или чуть дешевле. Отборное “генеральское” сало стоит от 250 грн за килограмм. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Чем обусловлены высокие цены на сало

Причины подорожания кроются в следующем. Дело в том, что сало — это нишевый продукт. Он производится или небольшими фермерскими хозяйствами, или же когда сами украинцы выращивают домашних свиней на приусадебных участках.

Крупные промышленные свиноводческие хозяйства производством сала не занимаются, а выращивают мясные породы свиней, поскольку торговые сети и магазины берут в первую очередь мясо.

За 2021 год поголовье свиней на домашних дворах значительно сократилось – на 10%, по сравнению с 2020 годом.

В Украине для производства сала берется только отечественное сырье. Чтобы сало было ароматным и с прослойкой, свиней отбирают преимущественно из частных подворий. Берутся породы, откормленные на натуральных продуктах.

Корм для свиней тоже дорожает, поэтому отдавать животных даром хозяева не хотят. Для того чтобы вырастить из маленького поросенка 120-килограммового кабанчика, нужно потратить тонну зерна, на что уйдет 6-7 тыс. грн. При этом аграрии утверждают, что дефицита сала на рынке не будет.

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