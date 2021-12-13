Как действовать если семейный врач заболел или уволился

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как действовать в ситуации если семейный врач заболел или уволился

В разгар пандемии коронавируса многие украинцы зачастую сталкиваются с ситуацией, когда они не мог попасть на прием к семейному врачу. Это может быть связано с болезнью, отпуском или увольнением врача. Как действовать в данной ситуации Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Українські Новини

Если ваш семейный врач заболел, то медицинское учреждение обязательно должно назначить ему замену.

О такой замене обычно информируют пациентов несколькими способами:

объявлением непосредственно в самом медучреждении;

на веб-сайте учреждения;

на странице в социальной сети;

по телефону пациентам, которые были к врачу записаны.

В случае, если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медучреждение сообщает об этом в первый же день.

Если отсутствие врача запланировано (отпуск, командировка, плановое лечение), то пациентов об этом должны проинформировать не позже чем за одну неделю.

Когда вам внезапно понадобилось обратиться к семейному врачу, а он на больничном, то стоит узнать, кто его сейчас заменяет.

“Почти в каждой поликлинике и амбулатории есть дежурный врач, который принимает пациентов”, – отметили в НСЗУ.

Что делать, если ваш семейный врач уволился

Обычно в такой ситуации пациенту предлагают заключить декларацию с другим семейным врачом. Это можно сделать в медучреждении, на выбор. Также пациент имеет право заключить декларацию в другом медицинском учреждении. Выбрать врача можно на сайте НСЗУ.

Также Центры первичной медицинской помощи обязаны информировать пациентов об увольнении тех врачей, с которыми подписаны декларации. Обычно такая информация размещена в медучреждениях. Она может быть на сайте заведения или на странице учреждения в социальных сетях. Также пациентов могут уведомить лично. Это могут сделать по телефону или другим способом, который ранее выбрал пациент. В медучреждении должны в течении одного месяца после увольнения уведомить пациентов о том, что у него истекает срок заключенной декларации из-за увольнения семейного врача.

Для заключения декларации с новым семейным врачом нужно: получить согласие врача после визита к нему, принести все необходимые документы, подписать декларацию.

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