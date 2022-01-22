Как через приложение “Дия” можно вернуть товар в магазин

В Украине мобильное приложение “Дия” становится все более универсальным. Теперь потребители могут без проблем вернуть товар в магазин, который по каким-то причинам не подошел

Сети гипермаркетов Эпицентр и Новая линия сообщили о возможности оформить возврат ранее приобретенных товаров без необходимости предъявления бумажного паспорта. Теперь потребитель может вернуть товар, просто указав цифровую копию документов, удостоверяющих личность, в приложении “Дия”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

“Процесс возврата в Эпицентре и Новой Линии становится проще и быстрее. Раньше покупатель должен обязательно предоставить бумажный паспорт, чтобы вернуть приобретенный товар. Это создавало неудобства и отнимало время у клиентов сети”, – рассказали в “Дие”.

Чтобы оформить возврат товара, необходимо открыть приложение “Дия” на смартфоне. Затем нажать необходимый документ (паспорт), дать кассиру просканировать штрихкод и подтвердить передачу данных.

Таким образом, благодаря приложению “Дия” покупатели могут без лишней нервотрепки и необходимости предоставлять бумажные документы всего за несколько минут вернуть понравившиеся покупки обратно продавцу. Пока такую ​​возможность предоставляют сети гипермаркетов Эпицентр и Новая линия, в будущем, вероятно, другие магазины подключатся к этой программе.

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