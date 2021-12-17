Качество колбасы в Украине ухудшилось: в ней находят остатки костей

На прилавках украинских магазинов ухудшилось качество колбасы. Зато увеличилась доля фальсифицированных колбасных изделий

Производители начали массово удешевлять производство, заменяя мясо на другие продукты. В такой колбасе возможно значительное количество тонких, как иглы, частиц костей, которые способны травмировать пищевод. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Поддельная колбаса, которую ежедневно рискуя своим здоровьем, покупают украинские потребители, изготавливается из мяса механического обвала. Об этом рассказала руководитель правления “Потребительское доверие” Елена Куликова.

Эксперт отметила, что самая большая опасность фальсифицированной колбасы – это использование в производстве этой продукции вместо качественного мяса фарш. В нем могут попадаться не перемолотые части и тонкие обломки костей. Иногда костные частицы настолько тоненькие, что человек может повредить слизистую оболочку рта или даже пищевода.

Елена Куликова добавила, что частицы костей в мясе механически опасны тем, что могут провоцировать развитие язв, свищей и эрозий.

“Во время перемалывания костей остаются маленькие неперемолотые частицы. Они могут быть 1-2 мм, тоненькие, как иголочки. Человек ест колбасу и эта иголочка может вонзиться в пищевод. Тогда образуются язвы, эрозии, свищи и так далее”, – рассказала эксперт.

Вареную колбасу, а также сосиски и сардельки подделывают путем замены около половины мяса в рецептуре белково-жировыми эмульсиями. Эта субстанция создается из жиров, субпродуктов и кожи животных. Это позволяет производителям уменьшить себестоимость колбасных изделий, но точно не идет на пользу конечному потребителю.

Сложнее фальсифицировать сырокопченые колбасы, они чаще всего производятся в соответствии с утвержденной рецептурой из мяса и сала. Но слишком выраженный вкус и длительный срок хранения должны насторожить, поскольку в сырокопченой колбасе не должно быть усилителей вкуса.

Полностью обезопасить себя от покупки фальсификата колбасы практически невозможно. Эксперты рекомендуют покупать ее в крупных супермаркетах. Изделие должно быть в вакуумной упаковке с указанием срока годности.

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