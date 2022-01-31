Киевстар анонсировал изменения важной услуги, которой многие годы пользуются абоненты мобильного оператора. Речь идет об услуге “Маячок”

С 27 января 2022 г. эта услуга для всех абонентов переименована в StarFind.

Данный сервис Киевстар помогает абонентам подписки и контракта узнавать, где находятся их родные или друзья. К примеру, родители могут проверять местонахождение своего ребенка, предварительно подключив на его смартфон эту услугу. Об этом NNS узнал из сообщения на AY

Стоимость услуги составляет 50 грн/4 недели за безлимит. Можно подключить пакет услуг на день за 5 грн и получить безлимитное количество запросов в день.

Список номеров, за которыми может следить один абонент, составляет 10 штук. Следует отметить, что StarFind устанавливается с согласия сторон. Точность передачи сигнала о местонахождении абонента Киевстар варьируется в пределах от 300 до 1200 м.

Чтобы подключить StarFind от Киевстар, необходимо:

набрать *147*1*4*380[номер]# с номером человека, местоположение которого хотите узнать;

в течение 15 мин этому абоненту придет сообщение с подсказкой, как вам передавать свою локацию;

вы получите SMS с подтверждением, что владелец номера разрешил проверять его расположение;

номер попадет в ваш список StarFind.

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