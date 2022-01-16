Из-за хакерской атаки портал “Дия” временно прекратил работу

После хакерской атаки на портал “Дия”, произошедшей 14 января, в цифровое приложение перестали подтягиваться страховые полисы. Приложение временно не работает

В Минцифри отметили, что утечка данных с сервера “Дия” не произошла, а работа сервера в ближайшее время полностью возобновится. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Страховые полисы граждан в “Дие” пока недоступны. В моторном страховом бюро сообщили, что 14 января 2022 года информационные ресурсы Бюро подверглись масштабной хакерской атаке. В настоящее время выполняются работы по возобновлению работы сервисов МТСБУ, которые планируется завершить в кратчайшие сроки.

В свою очередь, “Дия” заявили, что из-за проведения технических работ некоторое время страховые полисы будут недоступны, но проблема уже решается.

Как известно, ночью с 13 на 14 января хакерскую атаку подверглись более 70 государственных интернет-ресурсов. К десяти из них злоумышленникам удалось получить доступ. Ими были сломаны сайты Кабмина, МИД Украины, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал “Дия”. Все ресурсы очень быстро вернулись к работе, но у “Дия” произошли некоторые неполадки.

Текст в картинке, размещенной на сломанных сайтах министерств, был написан на русском, украинском и польском языках. В нем были строчки: “Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли”. На картинках была указана локация Варшава.

Польша, в свою очередь, указала на Россию как источник этой кибератаки. Возможным заказчиком может быть и Беларусь, поскольку цель сообщения, опубликованного на госсайтах – рассорить Украину и Польшу.

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