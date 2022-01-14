За интернет в Украине придется платить гораздо больше. Ежемесячная плата за услугу увеличится для пользователей по всей стране

Провайдеры перечислили несколько причин, заставляющих их увеличить тарифы в 2022 году. Стоимость доступа в Интернет для потребителей может достигнуть 300 гривен в месяц. Об этом рассказали в Интернете Ассоциации Украины (ИнАУ). Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

По данным Ассоциации, инфляция спровоцировала рост тарифов на Интернет в Украине. Она в ноябре достигла 10,3%. Также в последние месяцы значительно подорожали кабели, увеличились налоги и минимальная заработная плата. Все это значительно повышает расходы интернет-провайдеров, которые в конце концов лягут на плечи потребителя.

В 2022 году тариф на 100 Мбит/с достигнет 300 гривен в месяц. Дороже всего интернет будет стоить для жителей сельской местности и городских частных секторов. Из-за высокого уровня конкуренции для некоторых пользователей повышение ежемесячной платы будет незначительным. Это граждане, живущие в многоквартирных домах в больших городах.

“Никто не стал бы ничего менять, если бы пользователи не стали потреблять больше. Цены были равномерными последние несколько лет. Скорее всего, стоимость интернета в 2022 году в Украине достигнет 10 долларов, но к этой стоимости будут подходить постепенно. цена, которая позволит провайдерам хоть как-то существовать и модернизироваться. И это все еще будет самая низкая цена”, – объяснил совладелец интернет-провайдера “Фрегат” Сергей Шишкин.

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