Индексация зарплаты украинцев – когда и как осуществляется

В связи с учетом роста потребительских цен индексация зарплаты должна производиться регулярно

Ее не производят только в те месяцы, когда работникам повышают должностной оклад. При этом индексируется не вся зарплата, а лишь ее часть. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Индексация зарплаты производится ради того, чтобы хотя бы частично компенсировать работающим гражданам рост потребительских цен. В разные месяцы она может быть разная, поскольку и темпы роста цен также различные. Однако есть общие правила начисления индексации зарплаты.

Эти правила такие:

В месяце, в котором работнику повышают оклад или тарифную ставку, индекс потребительских цен (ИПЦ) принимают за единицу или за 100%. Его принимают за исходный (базовый) месяц. Таким образом ИПЦ начисляется в месяцы, которые следуют за исходным.

Зарплата индексируется только в пределах прожиточного минимума для лиц трудоспособного возраста. Та часть зарплаты, которая превышает этот прожиточный минимум, не индексируется.

В случае следующего повышения должностного оклада (или тарифной ставки) за базовый уже принимается тот месяц, в котором произошло очередное повышение. И уже этот месяц становится точкой отсчета для индексации зарплаты.

В месяце, в котором произошло повышение должностного оклада, индексация зарплаты не производится, если размер повышения оклада получается выше этой индексации.

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