Госрегулирование цен на самые популярные социально важные продукты не помогает, в Украине продолжает дорожать подсолнечное масло

Попытка властей взять под контроль увеличение стоимости продуктов питания ни к чему не привела. Цены на растительное масло в Украине продолжают расти. В январе 2022 стоимость масла “Олейна” выросла почти на две гривны по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Средний ценник на продукт указанной марки сменился с 56,01 до 57,76 гривны за бутылку объемом 0,85 литра. Стоит отметить, что в середине января 2022 только за неделю подсолнечное масло “Щедрый дар” выросло в цене на 29 копеек, с 54,83 до 55,12 грн/0,87 л.

“Олейна” подорожала на 55 копеек – с 57,21 до 57,76 грн/0,85 л. В последних числах декабря 2021 масло “Щедрый дар” продавали по цене от 51,9 гривен.

Правительство Украины пока не комментирует причину того, что даже после внедрения госрегулирования цен на социально значимые продукты питания масло продолжает дорожать. Стоит ли украинским потребителям надеяться, что рост стоимости этого вида продукции остановится, тоже пока не понятно.

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