Госбанки Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк 24 декабря начали начислять деньги по программе еПоддержка, которая предусматривает выплату тысячи за вакцинацию от коронавируса

Как сообщается на Правительственном портале, уже более 3,6 миллионов человек открыли спецсчета в этих банках. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Факты.

Первыми выплаты тысячи за вакцинацию по программе Поддержка начали Монобанк и Альфа-банк. Они в тестовом режиме выплачивали деньги 16 декабря.

Официальный старт программы Поддержка в Украине начался 19 декабря.

Согласно инициативе деньги начисляют на специальные виртуальные карты – наличными получить финансы нельзя.

В общем, такие карты можно оформить в шести банках: Монобанке, Альфа-банке, Приватбанке, Сбербанке, Укргазбанке и А-банке.

Среди услуг, которые можно получить за деньги по программе:

путешествие по Украине поездом или самолетом;

билет в кино, театр, музей, выставочный центр, концертный зал;

абонемент в спортзал, фитнес-центр;

книги.

При этом людям старше 60 лет можно будет потратить эти выплаты также на лекарства и другие соцпотребности, полный список которых Кабмин обещает уточнить позже.

Эту опцию активируют в январе 2022 года.

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