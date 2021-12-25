Госбанки Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк 24 декабря начали начислять деньги по программе еПоддержка, которая предусматривает выплату тысячи за вакцинацию от коронавируса
Как сообщается на Правительственном портале, уже более 3,6 миллионов человек открыли спецсчета в этих банках. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Факты.
Первыми выплаты тысячи за вакцинацию по программе Поддержка начали Монобанк и Альфа-банк. Они в тестовом режиме выплачивали деньги 16 декабря.
Официальный старт программы Поддержка в Украине начался 19 декабря.
Согласно инициативе деньги начисляют на специальные виртуальные карты – наличными получить финансы нельзя.
В общем, такие карты можно оформить в шести банках: Монобанке, Альфа-банке, Приватбанке, Сбербанке, Укргазбанке и А-банке.
Среди услуг, которые можно получить за деньги по программе:
- путешествие по Украине поездом или самолетом;
- билет в кино, театр, музей, выставочный центр, концертный зал;
- абонемент в спортзал, фитнес-центр;
- книги.
При этом людям старше 60 лет можно будет потратить эти выплаты также на лекарства и другие соцпотребности, полный список которых Кабмин обещает уточнить позже.
Эту опцию активируют в январе 2022 года.
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