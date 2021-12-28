Украинских фрилансеров заставят платить налоги. Отследить свободного работника для налоговой легко

Чтобы доказать, что человек получает плату за свой труд, налоговики сделают у него контрольную закупку и, в конце концов, заставят его зарегистрироваться частным предпринимателем. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Правительство стремится вывести всю экономику из теневого сектора. Однако только борьбой с нелегалами, работающими подпольно у частных предпринимателей, не обойдется. Власти хотят добиться полной фискализации всех финансовых операций, в которых принимают участие граждане Украины. А фрилансеры с их заработками – довольно ощутимый пласт “налоговой целины”, которую еще предстоит освоить.

Вообще, фриланс в Украине пока не так развит, как на Западе. У нас количество фрилансеров резко возросло с началом эпидемии, когда многие граждане потеряли работу или добровольно с нее ушли, решив попробовать себя на территории свободных заработков.

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