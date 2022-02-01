В супермаркетах часто встречается фальсификат популярных продуктов. Как отличить подделку колбасных изделий, молочных продуктов и шоколада

Покупая в супермаркете даже самые привычные продукты, следует обязательно читать их состав на этикетке, проверять сроки годности и контактные данные производителя, которые обязательно должны быть указаны на упакованном продукте. Ведь под натуральными продуктами часто прячутся колбасные или творожные изделия, спреды и даже псевдошоколад. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Молочные, кефирные и творожные продукты

Молочный жир достаточно дорог, поэтому для удешевления себестоимости молочной продукции производители заменяют его растительным или пальмовым маслом. На этикетках такого продукта будет указано “содержащее молоко”. Тем не менее, молочным может называться только тот продукт, в котором содержится не менее 50% молочного жира. Внимательно читайте мелкий шрифт на этикетках и обращайте внимание на проценты. В кефир растительные жиры не добавляют, но заменяют живые кефирные грибы сухими заквасками. Соответственно, такая продукция должна стоить дешевле. По сути это уже будет не кефир, а кефирный продукт. То же можно сказать о творожном продукте, когда к нему вместо сливок добавляется растительный жир.

Сливочное масло и спред

Отличить сливочное масло от спреда снаружи практически невозможно. Однако если посмотреть на склад, и там есть растительный жир, то перед вами спред. Это не значит, что перед вами фальсификат просто спред содержит смесь жиров, а при изготовлении сливочного масла используются только молочные жиры. Стоить спрэд должен дешевле, чем натуральное масло. Многие ошибочно полагают, что только продукт с высоким содержанием жира, от 82% и выше, может быть настоящим сливочным маслом. Однако на самом деле это не так. Но фальсификаторы этим пользуются, пытаясь продать спред с такой жирностью, как самое дорогое сливочное масло.

Колбасные продукты

Колбаса из супермаркетов уже давно стала достаточно сомнительным продуктом по качеству. Чего только не добавляют к ней вместо мяса – и растительную клетчатку, и сою, и крахмал. Обычно состав колбасы указан на этикетке очень маленькими буквами. Потребители могут не знать всех составляющих продукта, но если на колбасе указано, что это категория А, то на 80% такая колбаса состоит из мяса и ее можно покупать. А вот наличие коллагенового белка, мяса птицы механической обработки, водоудерживающих агентов любых мастей в составе колбасы должны насторожить.

Псевдошоколад

Шоколад может быть низкого качества, а продаваться по цене натурального продукта. Внимательно смотрите состав продукта. Если в нем вместо обычного “шоколада” указана “кондитерская плитка”, тогда какао-масла в составе продукта вы не найдете, там будет только какао-порошок. Из такого псевдошоколада часто делают дешевые конфеты. Какао-масло также могут заменять растительными жирами или маслом, идентичным какао, но даже в этом случае перед вами также будет фальсификат. Еще ряд производителей добавляют в шоколад соевые и белковые продукты. Цвет такого шоколада будет светлее обычного, поверхность матовая, а не блестящая.

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