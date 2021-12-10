Военный эксперт, глава Украинского милитарного портала” Тарас Чмут рассказал про возможные цели ракетного удара РФ

Эксперт считает, что Российская Федерация в случае вторжения не будет проводить бомбардировки Киева и стратегических объектов. Целями ее ракетного удара могут стать украинские войска на Донбассе. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

Об этом говорится в материале РБК-Украина “Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет”.

По мнению Чмута, хоть Киев и другие крупные украинские города и “накрываются” российскими баллистическими ракетами, они не являются основными целями. Главной мишенью для Москвы будут украинские военные подразделения на Донбассе. И именно их необходимо в первую очередь защищать зенитно-ракетными комплексами.

“Никто не будет бомбить Киев как во Вторую мировую. Будут бомбить войска, для того чтобы потом захватывать территорию или принуждать Украину к тем или иным политическим уступкам. Просто так бомбить, например, атомные электростанции тоже никто не будет. Все-таки уже XXI-й век на дворе”, – уверен эксперт.

При этом он выступает категорически против закупок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за его высокой цены и “сомнительной надежности”.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко (занимался темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ в 2006-2010 годах), наоборот, выступает за покупку ЗРК Patriot для защиты от российских баллистических ракет. Он также считает, что Украину могла бы защитить общеевропейская и Натовская система противоракетной обороны.

Романенко считает, что от Норвегии (самая северная страна НАТО) до Турции (самая южная страна НАТО) должна быть создана “полоса” противоракетной обороны с разведывательно-ударными комплексами, которая бы защищала Украину и другие европейские страны. Совместно они могли бы предотвратить ракетный удар РФ.

Вторжение России в Украину: какие возможны сценарии