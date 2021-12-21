“Экономический паспорт” планируют вводить не только на детей, но и на пенсионеров. В первую очередь это касается граждан нетрудоспособного возраста, которые уже не могут заработать себе на жизнь.

Такое мнение озвучил в интервью одному из украинских изданий глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. По словам Арахамии, вводить эту инициативу начнут с детей. В дальнейшем ее могут расширить и на другие возрастные группы. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

В Украине планируется на каждого ребенка завести “экономический паспорт”. На него будут начисляться деньги от реализации всех природных ресурсов в стране. Эти деньги будут накапливаться на личном счете до совершеннолетия ребенка. Затем они поступят в его распоряжение.

Однако только детьми эта инициатива президента Зеленского не ограничится. Есть инициатива расширить его на пожилых граждан.

“Инициативу об “экономическом паспорте” нужно расширять на пенсионеров. Поскольку у них, особенно старше 70-80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков и им нужно получать безусловный базовый доход”, – рассказал Арахамия.

Кроме того, многие уже раскритиковали эту идею из-за того, что она рассчитана на детей, родившихся не раньше 2019 года. Старшие уже не “вписаны” в эту программу. Давид Арахамия говорит, что, очевидно, возрастные рамки для детей со временем станут шире. “Экономические паспорта” также получат дети, родившиеся до 2019 года.

При этом политик убежден, что “экономический паспорт” уже не отменят ни при каких обстоятельствах: будь то экономический кризис, бремя внешних долгов или камнепад с неба.

“Забрать деньги у детей – это будет политическое самоубийство. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: “Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю”. Невозможно такое сделать”, – заверил нардеп.

Условия досрочного получения денег по экономическому паспорту украинца