Некоторым украинцам могут отнести двойной стаж к пенсии. Это касается граждан, которые выходят на пенсию на льготных условиях. Какая пенсия положена этой категории пенсионеров

Согласно части четвертой статьи 24 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” №1058 периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые относились к стажу работы для назначения пенсии до вступления в силу настоящего Закона (до 1 января 2004 года), относят к страховому стажу в порядке и условиях, предусмотренных ранее действующим законодательством, кроме случаев, предусмотренных этим Законом. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В частности, пенсионерам, работавшим в психиатрических заведениях здравоохранения, в лепрозорных и противочумных заведениях здравоохранения, в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, в других инфекционных учреждениях реанимационных отделениях заведений охраны здоровье, стаж засчитывается в двойном размере.

Работа на этих должностях до 1 января 2004 относится как к льготному, так и страховому стажу в двойном размере. Период работы в медицинских учреждениях после этой даты в двойном размере исчисляется только по определению права на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Согласно Порядку начисления страхового стажа, дающего право на назначение денежной помощи и его выплаты, страховой стаж на должностях, дающий право на денежную помощь, засчитывается в календарном исчислении. В частности, мужчинам нужно иметь 35 лет стажа, а женщинам – 30 лет. Все пенсионеры, имеющие меньше нормы такого стажа, права на пособие в двойном размере не имеют.

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