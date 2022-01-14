Дожди вместо морозов – погода в Украине на выходные

Вместо снега Украину накроют дожди. Морозы отступают – какой будет погода в Украине в ближайшие дни

14 января, в пятницу, в Украине ожидается небольшой снег с переходом в дождь, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Контракты.

«14 января облачно с прояснениями. Небольшой снег, переходящий в дождь, в восточных областях умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях, днем ​​в Украине, кроме южной части, порывы 25-27 м/с», – говорится в сообщении.

Температура ночью в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Житомирской и Киевской областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 4-9° мороза, в восточных областях 10-15° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.

В Киеве и области 14 января небольшой снег, переходящий местами в дождь (ночью). На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, днем ​​порывы 25 м/с. Температура в столице ночью 0-2° мороза, днем ​​1-3° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Погода в выходные

В выходные, 15-16 января, в Украине сохранится переменная облачность. В восточных, северо-восточных областях ночью, 15 января в Карпатском регионе небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, 15 января в Украине порывы 15-20 м/с, на востоке и северо-востоке страны местами вьюги. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла (15 января на юге ночью и днем ​​0-5° тепла); в Карпатах и Закарпатье, 16 января ночью 5-10° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В столичном регионе 15-16 января без существенных осадков, на дорогах гололедица. По области температура воздуха ночью будет 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем ​​около 0°.

В течение 17-18 января в Украине, по прогнозам синоптиков, временами небольшой снег, мокрый снег, на юге днем ​​18 января дожди, лишь ночью 17 января в большинстве областей, днем ​​в южной части без существенных осадков.

Температура ночью 2-7° мороза, 17 января в восточных областях до 11° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла; в северных областях 18 января ночью 4-9° мороза, днем ​​1-6° мороза. Карпаты накроет снегом, температура ночью 7-12°, днем ​​5-10° мороза.

В Киеве 17-18 января временами небольшой снег и мокрый снег, лишь ночью 17 января без существенных осадков. Температура 17 января ночью 3-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 1° тепла; 18 января ночью 5-7° мороза, днем ​​2-4° мороза.

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