Дожди вместо морозов – погода в Украине на выходные

Вместо снега Украину накроют дожди. Морозы отступают – какой будет погода в Украине в ближайшие дни
14 января, в пятницу, в Украине ожидается небольшой снег с переходом в дождь, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Контракты.
«14 января облачно с прояснениями. Небольшой снег, переходящий в дождь, в восточных областях умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, порывы 25-27 м/с», – говорится в сообщении.
Температура ночью в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Житомирской и Киевской областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 4-9° мороза, в восточных областях 10-15° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.
В Киеве и области 14 января небольшой снег, переходящий местами в дождь (ночью). На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. Температура в столице ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.
Погода в выходные
В выходные, 15-16 января, в Украине сохранится переменная облачность. В восточных, северо-восточных областях ночью, 15 января в Карпатском регионе небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.
На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, 15 января в Украине порывы 15-20 м/с, на востоке и северо-востоке страны местами вьюги. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла (15 января на юге ночью и днем 0-5° тепла); в Карпатах и Закарпатье, 16 января ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.
В столичном регионе 15-16 января без существенных осадков, на дорогах гололедица. По области температура воздуха ночью будет 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°.
В течение 17-18 января в Украине, по прогнозам синоптиков, временами небольшой снег, мокрый снег, на юге днем 18 января дожди, лишь ночью 17 января в большинстве областей, днем в южной части без существенных осадков.
Температура ночью 2-7° мороза, 17 января в восточных областях до 11° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла; в северных областях 18 января ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза. Карпаты накроет снегом, температура ночью 7-12°, днем 5-10° мороза.
В Киеве 17-18 января временами небольшой снег и мокрый снег, лишь ночью 17 января без существенных осадков. Температура 17 января ночью 3-5° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла; 18 января ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.
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