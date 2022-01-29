Компания Новая почта намекнула о своем сходстве с супергероями. Почтовый оператор запустил услугу – доставка “день в день”. В рамках этой услуги посылки удивительным образом доставляются в течение одного дня.

К одному из удобных и полезных сервисов Новая почта уже успела подключить 120 городов Украины. Чтобы получатель смог забрать посылку в отделении в день отправления, ее необходимо успеть оформить до 12 часов дня.

Дальше будет происходить настоящая магия, чтобы украинцы смогли получать свои посылки почти сразу после отправки. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

“Мы не пытаемся копировать супергероев, честно! И не смотри на нас так. То, что мы тоже носим красное и доставляем в тот же день по городу, все равно ничего не означает ⚡️ Наша доставка ежедневно уже в 120 городах Украины Присылаете посылку в 12:00, это просто магия – адресат получает ее в тот же день ✨”, – идет в сообщении на странице Новой почты в Facebook.

Услуга “день за день” распространяется на доставку посылок между отделениями Новой почты в одном городе. Это очень удобно и позволяет экономить много времени как обычным жителям, так и бизнесу.

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